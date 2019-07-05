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13:54   5 Июля 2019
Россия

Погибших на глубоководном аппарате похоронят в Петербурге у мемориала «Курску»

Погибших на глубоководном аппарате похоронят в Петербурге у мемориала «Курску»

Моряков-подводников, которые погибли при ЧП на глубоководном научно-исследовательском аппарате, предадут земле на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игоря Курдина 5 июля.

Собеседник отметил, что место упокоения всех 14 военных будет расположено рядом с мемориалом, который посвящен погибшим на подлодке «Курск». Дата похорон еще не известна.

«Архитектор, автор мемориала «Курск» Геннадий Пейчев делает эскизный проект мемориала», — добавил глава клуба.

2 июня оборонное ведомство сообщило о пожаре на научно-исследовательском аппарате министерства. Инцидент произошел в территориальных водах России в понедельник, 1 июля. Огонь возник при проведении биометрических измерений. 14 членов экипажа погибли из-за отравления угарным газом.

Российский лидер Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ознакомиться с докладами по ЧП в Североморске и лично доложить о результатах расследования. Также президент посмертно наградил четырех погибших звездами Героя России, еще десятерых - Орденами мужества.

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Автор: Анна Манц
#петербург #похороны #курск #подводники #аппарат

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