Беглов утвердил единовременные выплаты ветеранам ВОВ в честь 75-летия Победы

Врио губернатора Петербурга подписал закон о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-летием Победы. Денежные выплаты варьируются от 3 до 7 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

7 тысяч рублей выдадут инвалидам и ветеранам ВОВ, работавшим на объектах противовоздушной обороны, обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашизма, ветеранам-участникам разминирования.

Выплаты в размере 4 тысяч рублей получат вдовы и вдовцы военных, погибших в войне с Финляндией, Японией, в ВОВ.

Также к 75-летию Победы по 3 тысяч рублей получат все родившиеся до 3 сентября 1945 года, не относящимся к вышеуказанным категориям.

Ранее сообщалось, что градоначальник Северной столицы почтил память писателя Даниила Гранина. Годовщина со дня смерти автора состоялась накануне.