Власти назначили врио главы Рослесхоза

Временно исполняющим обязанности руководителя Рослесхоза стал заместитель руководителя службы Михаил Клинов. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовали на портале правовой информации 5 июля.

Ранее Иван Валентик заявил, что хочет оставить руководство Федерального агентства лесного хозяйства по собственному желанию. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил его от должности, которую он занимал в течение пяти лет.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала работу Валентика. По ее мнению, глава службы за все время на должности не смог решить ключевые проблемы лесного хозяйства. В частности, она выделила вопрос незаконной вырубки.