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Погибших на глубоководном аппарате похоронят в Петербурге у мемориала «Курску»

 Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты

Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты
Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

 Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»

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Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

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Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации
13:38   5 Июля 2019
Россия

Власти назначили врио главы Рослесхоза

Власти назначили врио главы Рослесхоза

Временно исполняющим обязанности руководителя Рослесхоза стал заместитель руководителя службы Михаил Клинов. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовали на портале правовой информации 5 июля.

Ранее Иван Валентик заявил, что хочет оставить руководство Федерального агентства лесного хозяйства по собственному желанию. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил его от должности, которую он занимал в течение пяти лет.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала работу Валентика. По ее мнению, глава службы за все время на должности не смог решить ключевые проблемы лесного хозяйства. В частности, она выделила вопрос незаконной вырубки.

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Автор: Анна Манц
#кабмин #рослесхоз

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