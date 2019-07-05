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13:48   5 Июля 2019
Россия

Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты

Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты

Программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут помочь увеличить пенсии россиян. Об этом говорится в обзоре Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Средняя государственная пенсия сейчас составляет 36 процентов от средней зарплаты. НПО позволяет увеличить ее еще и довести до 46-53 процентов от зарплаты. 

Согласно расчетам НАПФ, средний размер пенсии в России сейчас составляет 17,1 тысячи рублей — это 46% от средней зарплаты. Из них 13,4 тысячи рублей составляет средняя государственная пенсия (36% от средней зарплаты), а еще 3,8 тысячи рублей (10% от зарплаты) — средняя негосударственная пенсия в рамках НПО.

Для того, чтобы увеличить коэффициент замещения зарплаты и уровень дохода пенсионеров, необходимо увеличить охват россиян негосударственным пенсионным обеспечением, говорится в обзоре НАПФ.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #пенсии #политика #общество

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