Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты

Программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут помочь увеличить пенсии россиян. Об этом говорится в обзоре Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Средняя государственная пенсия сейчас составляет 36 процентов от средней зарплаты. НПО позволяет увеличить ее еще и довести до 46-53 процентов от зарплаты.

Согласно расчетам НАПФ, средний размер пенсии в России сейчас составляет 17,1 тысячи рублей — это 46% от средней зарплаты. Из них 13,4 тысячи рублей составляет средняя государственная пенсия (36% от средней зарплаты), а еще 3,8 тысячи рублей (10% от зарплаты) — средняя негосударственная пенсия в рамках НПО.

Для того, чтобы увеличить коэффициент замещения зарплаты и уровень дохода пенсионеров, необходимо увеличить охват россиян негосударственным пенсионным обеспечением, говорится в обзоре НАПФ.