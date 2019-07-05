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 Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты

Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты
Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

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13:17   5 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

Украинский президент Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в Донецкой областной государственной администрации, сообщили в его пресс-службе 5 июля.

В пятницу глава Украины отправился в Донецкую область с рабочей поездкой. В сообщении указано, что мероприятие приурочено к пятой годовщине освобождения Славянска и Краматорска. Согласно данным, Зеленский поучаствует в торжественных событиях в Краматорске и представит региональной администрации нового председателя.

На президентском сайте опубликовали указы, согласно которым областной глава Александр Куц освобождается от должности из-за окончания срока полномочий бывшего лидера страны Петра Порошенко. На пост Зеленский назначил Павла Кириленко, который ранее работал в Генеральной прокуратуре.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям. 

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Автор: Анна Манц
#украина #зеленский #донецкаяобласть

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