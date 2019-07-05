Украинский президент Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в Донецкой областной государственной администрации, сообщили в его пресс-службе 5 июля.

В пятницу глава Украины отправился в Донецкую область с рабочей поездкой. В сообщении указано, что мероприятие приурочено к пятой годовщине освобождения Славянска и Краматорска. Согласно данным, Зеленский поучаствует в торжественных событиях в Краматорске и представит региональной администрации нового председателя.

На президентском сайте опубликовали указы, согласно которым областной глава Александр Куц освобождается от должности из-за окончания срока полномочий бывшего лидера страны Петра Порошенко. На пост Зеленский назначил Павла Кириленко, который ранее работал в Генеральной прокуратуре.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.