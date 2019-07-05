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 Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации

Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации
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 Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации

Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации
13:26   5 Июля 2019
Весь мир

Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации

Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации

Председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталья Цейзер считает, что создание переходного правительства установит в Судане мир.

Ранее сообщалось, что Генералитет суданских ВС и оппозиционный Альянс за свободу и перемены (ALC) договорились создать высший административный орган. Состав временного правительства будет «переходным» в течение трех лет.

Цейзер в интервью корреспонденту ФАН прокомментировала информацию о создании переходного правительства. Она заявила, что суданский народ уже давно надеялся на подобный компромисс.

Создание переходного правительства указывает на то, что две действующие силы нашли компромисс, что для Судана является несомненным плюсом.

«В любом случае мы сможем наблюдать мирное урегулирование ситуации между сторонами», — сказала Цейзер.

Теперь необходимо наладить взаимодействие с оппонентами для дальнейшего урегулирования обстановки в стране, отметила она.

«Россия здесь может выступить в качестве наблюдателя, хотя в любом случае будет продолжать сотрудничество с Суданом в том формате сформированного правительства, который, собственно, выберет само государство», — резюмировала собеседница ФАН.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #судан #африка #весь мир #хартум

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