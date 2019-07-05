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Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

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13:49   5 Июля 2019
Весь мир

Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл с визитом в Москву 5 июля. В ближайшие два дня представитель ОНН обсудит политическое урегулирование в Сирии с главой МИД Сергеем Лавровым и другим высшим руководством РФ.

Предыдущие встречи и заявления показали, что у Педерсена есть взвешенная позиция по проблемам Сирии, в том числе и в отношении анклава боевиков в Идлибе. Спецпосланник ООН в интервью российским СМИ заявил, что ожидает от Москвы «тесного сотрудничества и поддержки», поскольку считает Россию ключевым игроком в урегулировании сирийского кризиса.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, представитель ООН не стал ни в чем обвинять Сирию и ее союзников, Россию и Ирана, сконцентрировав внимание на вопросах создания и скорейшего начала работы конституционного комитета. Решение о его создании приняли в ходе Конгресса нацдиалога Сирии, который прошел в Сочи в январе 2018 года.

В интервью Педерсен также подчеркнул ведущую роль РФ и Сирии в ходе разрешения ситуации с зоной деэскалации «Идлиб», которая стала последним крупным анклавом, которую контролируют боевики и «умеренная оппозиция». Посланник ООН призвал к борьбе с терроризмом, в том числе с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам», которая сейчас доминирует в Идлибе.

Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

Посланник подчеркнул — единственным способом восстановления территориальной целостности и независимости Сирии ООН считает политический процесс. Первой целью Педерсена станет обеспечение стабилизации ситуации в Идлибе. Ключом к этому станет совместная работа России и Турции, отметил он.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #идлиб #педерсен #ургелурирование

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