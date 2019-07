Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл с визитом в Москву 5 июля. В ближайшие два дня представитель ОНН обсудит политическое урегулирование в Сирии с главой МИД Сергеем Лавровым и другим высшим руководством РФ.

Предыдущие встречи и заявления показали, что у Педерсена есть взвешенная позиция по проблемам Сирии, в том числе и в отношении анклава боевиков в Идлибе. Спецпосланник ООН в интервью российским СМИ заявил, что ожидает от Москвы «тесного сотрудничества и поддержки», поскольку считает Россию ключевым игроком в урегулировании сирийского кризиса.

Looking forward to talks in #Moscow. Priorities: urgently stabilizing Idlib, establishing Constitutional Committee, action on detained and missing, confidence-building measures, and international common purpose. Read full interview here: https://t.co/ROhGtT3HJx