«Единая Россия» призвала Жириновского извиниться перед петербуржцами

Депутаты «Единой России» написали письмо лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, в котором возмутились попытками либерал-демократов дискредитировать выборы губернатора Санкт-Петербурга. Об этом 5 июля сообщает «Газета.Ru».

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил Олегу Капитанову (представителю ЛДПР) должность главы по межнациональным отношениям в Смольном. Капитанов принял предложение Беглова и приостановил членство в ЛДПР, что вызвало гнев Жириновского. Изначально Капитанов планировал соревноваться с Бегловым за пост губернатора и представлять интересы либерально-демократической партии.

По мнению «Единой России», ЛДПР необоснованно обвиняет исполнительную власть Петербурга в попытках помешать представителю от партии Жириновского участвовать в выборах.

Единороссы также напомнили, что более 100 депутатов от их партии поставили подписи в поддержку Олега Капитонова, назвав это жестом доброй воли. Члены партии попросили Жириновского извиниться за его «истеричные письма» перед петербуржцами.

Один из подписантов Сергей Завалин призвал Жириновского соблюдать этические нормы.

«Владимир Вольфович опытный политик, но в этой ситуации он перешел границы возможного, если говорить о ряде его высказываний», — отметил он.

Он также добавил, что необходима консолидация, а «ругани и так хватает».

По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, в этой ситуации произошел конфликт интересов. С одной стороны, борьба за политическое влияние и капитализацию партийного бренда, а с другой — интересы граждан.

«То есть: есть толковый депутат Закса с толковой программой. И Беглов, понимая это, договаривается с ним: давайте вы будете реализовывать свои предложения в исполнительной власти. Замечательно – с точки зрения интересов граждан, — говорит Потуремский.

Он подчеркнул, что Капитанову не хватило бы политического веса тягаться с Бегловым, поэтому было найдено оптимальное решение, которое устраивало всех, кроме ЛДПР, которые всеми силами пытаются сохранить значимость.