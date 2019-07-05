Путин и Пашинян по телефону обсудили совместную работу в ЕАЭС

Российский президент Владимир Путин созвонился с армянским премьер-министром Нилоколом Пашиняном, сообщили в пресс-службе Кремля 5 июля.

«Затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом текущего председательства Армении в этом объединении», — указано в сообщении.

Стороны обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, который состоится 1 октября в Ереване. Кроме этого, собеседники поговорили о перспективах расширения внешних связей Евразийского союза.

Также они затронули деятельность Организации Договора о коллективной безопасности. Путин и Пашинян обсудили проблематику совместной работы и договорились о продолжении контактов.