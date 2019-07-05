Берлускони заявил, что встреча с Путиным в Риме подтвердила их дружбу

Экс-премьер Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным накануне ночью в аэропорту Рима подтвердила их дружбу и взаимоуважение. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Беседа стала поводом подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой», — отметил Берлускони.

Он пообещал, что партия «Вперед, Италия» будет и дальше пытаться преодолеть несправедливый механизм антироссийских санкций.

4 июля Путин прибыл с официальным визитом в Рим. Там он встретился с папой Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой и главой итальянского правительства Джузеппе Конте.

Кроме того, после официальной программы он встретился в аэропорту Рима с Берлускони.