Песков прокомментировал общественную дискуссию о допустимой самообороне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос допустимой самообороны граждан находится в плоскости общественно дискуссии. Так он ответил на вопрос, стоит ли внести изменения в законодательство о допустимой обороне при нападении.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей в пятницу, 5 июля. По словам Пескова, было бы верно анализировать каждый конкретный случай в отдельности.