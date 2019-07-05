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 Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты

Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты
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13:06   5 Июля 2019
Россия

Песков прокомментировал общественную дискуссию о допустимой самообороне

Песков прокомментировал общественную дискуссию о допустимой самообороне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос допустимой самообороны граждан находится в плоскости общественно дискуссии. Так он ответил на вопрос, стоит ли внести изменения в законодательство о допустимой обороне при нападении.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей в пятницу, 5 июля. По словам Пескова, было бы верно анализировать каждый конкретный случай в отдельности.

«Сейчас это все находится в фазе общественной дискуссии. Мне неизвестно о том, чтобы были какие-то законодательные инициативы на этот счет», — заявил Песков.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #законодательство #самооборона

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