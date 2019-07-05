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13:03   5 Июля 2019
Россия

Черчесов рассказал о своих ожиданиях от матча «Зенит» – «Локомотив»

Черчесов рассказал о своих ожиданиях от матча «Зенит» – «Локомотив»

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал о своих ожиданиях от матча «Зенит» – «Локомотив». Об этом пишет «Петербургский дневник».

Новый сезон стартует 6 июля. Уже завтра действующий чемпион страны «Зенит» выйдет на после с московским «Локомотивом» и сразится за Суперкубок. 

Черчесов рассказал, что внимательно следил за подготовкой клубов к сезону. Он отметил, что ему хочется, чтобы в сборной РФ было больше достойных кандидатов, среди которых можно выбирать сильнейших на тот или иной сбор или матч.

Тренерский штаб при выборе игроков исходит из того, кто лучше готов на данный момент, а не из того, кто в какой команде играет, – подчеркнул тренер.

Матч за Суперкубок вызывает большой интерес, признался Черчесов и выразил надежду, что сезон завершится участием сборной РФ в Евро-2020.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #футбол #спорт #зенит #общество #черчесов #локомотив

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