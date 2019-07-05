Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы. Об этом 5 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Мы будем, конечно, в рамках имеющихся договорённостей вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал вооружённых сил этой страны», — прокомментировал он.

Рябков также подчеркнул, что слухи по поводу нахождения российских военных в Венесуэле множество раз опровергались.

При этом он добавил, что речь идет именно работе с техникой, которая туда поставлялась.