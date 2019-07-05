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13:03   5 Июля 2019
Россия

Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы

Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы

Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы. Об этом 5 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. 

«Мы будем, конечно, в рамках имеющихся договорённостей вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал вооружённых сил этой страны», — прокомментировал он. 

Рябков также подчеркнул, что слухи по поводу нахождения российских военных в Венесуэле множество раз опровергались.

При этом он добавил, что речь идет именно работе с техникой, которая туда поставлялась. 

«Нужно, в общем спокойно, и без оглядки на происки врагов системно работать», — резюмировал он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #венесуэла #вооруженые силы

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