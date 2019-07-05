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12:40   5 Июля 2019
Россия

Кремль следит за ситуацией вокруг подкупа Олимпийских игр 2016 года

Кремль следит за ситуацией вокруг подкупа Олимпийских игр 2016 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления властей Рио-де-Жанейро о проведении Олимпийских игр 2016 года с помощью взяток. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 5 июля.

Ранее власти бразильского штата заявили, что подкупили проведение соревнований. По их утверждениям, среди тех, кто брал взятки, был и представитель России Александр Попов.

«Безусловно, мы обратили внимание на это достаточно серьезное обвинение», — отметил Песков.

Также он напомнил о соответствующем расследовании Международного олимпийского комитета. Однако еще преждевременно говорить о чем-либо конкретном, ведь обвинения не должны быть голословными, им нужна база.

«Давайте дождемся результатов расследования», — призвал пресс-секретарь.

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Автор: Анна Манц
#взятка #песков #рио-де-жанейро #олимпийскиеигры #подкуп

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