Кремль следит за ситуацией вокруг подкупа Олимпийских игр 2016 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления властей Рио-де-Жанейро о проведении Олимпийских игр 2016 года с помощью взяток. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 5 июля.

Ранее власти бразильского штата заявили, что подкупили проведение соревнований. По их утверждениям, среди тех, кто брал взятки, был и представитель России Александр Попов.

«Безусловно, мы обратили внимание на это достаточно серьезное обвинение», — отметил Песков.

Также он напомнил о соответствующем расследовании Международного олимпийского комитета. Однако еще преждевременно говорить о чем-либо конкретном, ведь обвинения не должны быть голословными, им нужна база.