Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. По его словам, дальнейшие действия станут прерогативой соответствующих органов.

Об этом сообщает ФАН в пятницу, 5 июля. Так Песков ответил на вопрос, будет ли проведена проверка по итогам опубликованного расследования.

«Возможность ознакомиться с этим материалам была и у упомянутых специальных служб. Что касается дальнейших действий, это прерогатива тех самых ведомств», — заявил представитель Кремля.

Напомним, спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня. Полицейские утверждали, что нашли у молодого человека мефедрон. Позже уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили и связывал случившееся со своей журналистской деятельностью.