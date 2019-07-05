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12:42   5 Июля 2019
Россия

Путин поучаствует в выставке «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге

Путин поучаствует в выставке «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге

Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе посетит Екатеринбург для участия в выставке «ИННОПРОМ-2019» и Глобального саммита по производству и индустриализации.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава РФ выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, который пройдет на полях ИННОПРОМа. Также в Екатеринбурге пройдет еще несколько мероприятий, уточнил Песков.

Второй Глобальный саммит производства и индустриализации состоится в один и тот же временной отрезок с X Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ. Мероприятия пройдут с 8 по 11 июля.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#екатеринбург #путин #политика #иннопром-2019

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