Песков заявил, что сделка по С-400 с Турцией реализуется по плану

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Погибших на глубоководном аппарате похоронят в Петербурге у мемориала «Курску»

Погибших на глубоководном аппарате похоронят в Петербурге у мемориала «Курску»

 Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты

Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты
Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

 Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»

Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»
Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

 Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации

Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации
Погибших на глубоководном аппарате похоронят в Петербурге у мемориала «Курску»

Погибших на глубоководном аппарате похоронят в Петербурге у мемориала «Курску»

 Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты

Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты
Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

 Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»

Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»
Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

 Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации

Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации
12:39   5 Июля 2019
Россия

Песков заявил, что сделка по С-400 с Турцией реализуется по плану

Песков заявил, что сделка по С-400 с Турцией реализуется по плану

Сделка России и Турции по ЗРК С-400 реализуется по плану. Об этом 5 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее на пресс-конференции журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о поставке комплексов в ближайшие дни. 

«Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану», — заявил официальный представитель Кремля. 

Турецкий телеканал Haberturk ранее сообщил, что ЗРК С-400 начнут загружать в два грузовых самолета, чтобы на будущей неделе отправить в Турцию. 

Контракт между РФ и Турцией на закупку российских систем ПВО С-400 спровоцировал конфликт между Турцией и США. Вашингтон потребовал у Анкары отказаться от покупки российского вооружения и приобрести комплексы американского производства Patriot. Штаты уточняли, что если Турция не выполнит условие, они могут отменить продажу новейших истребителей F-35. Несмотря на все угрозы, Турция отказалась уступать. Однако ситуация стала менее напряженной после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #турция #политика #общество #весь мир #с-400 #patriot #f 35

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...