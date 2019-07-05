Песков заявил, что сделка по С-400 с Турцией реализуется по плану

Сделка России и Турции по ЗРК С-400 реализуется по плану. Об этом 5 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее на пресс-конференции журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о поставке комплексов в ближайшие дни.

«Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану», — заявил официальный представитель Кремля.

Турецкий телеканал Haberturk ранее сообщил, что ЗРК С-400 начнут загружать в два грузовых самолета, чтобы на будущей неделе отправить в Турцию.

Контракт между РФ и Турцией на закупку российских систем ПВО С-400 спровоцировал конфликт между Турцией и США. Вашингтон потребовал у Анкары отказаться от покупки российского вооружения и приобрести комплексы американского производства Patriot. Штаты уточняли, что если Турция не выполнит условие, они могут отменить продажу новейших истребителей F-35. Несмотря на все угрозы, Турция отказалась уступать. Однако ситуация стала менее напряженной после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.