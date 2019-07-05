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12:51   5 Июля 2019
Россия

Путин посмертно наградил подводников, погибших при ЧП в Баренцевом море

Путин посмертно наградил подводников, погибших при ЧП в Баренцевом море

Глава государства Владимир Путин посмертно наградил четырех погибших из-за пожара в глубоководном аппарате подводников звездами Героя России. Еще десять моряков посмертно награждены Орденами мужества. Указ опубликован на сайте Кремля.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Его жертвами стали 14 моряков-подводников. По информации Минобороны, они ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания и спасли своих товарищей. Экипажу удалось защитить ядерную установку, она находится в рабочем состоянии.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на встрече с Путиным 3 июля доложил о причинах произошедшего. Министр назвал действия моряков героическими. Их семьям будет оказана необходимая поддержка.

Подробности ЧП не раскрываются, поскольку эта информация является государственной тайной.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #подводники #герой россии

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