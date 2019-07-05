Папа Римский на встрече с Путиным высоко оценил действия РФ по защите святынь в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал подробности обсуждения Сирии на встрече президента Владимира Путина и Папы Римского. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 5 июля.

В четверг, 4 июля, российский глава встретился с Папой Франциском в Ватикане. Мероприятие длилось около часа. Стороны, в частности, обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Среди поднятых тем оказалась и защита христиан, которые проживают в стране.

«И также другие аспекты, связанные с сирийским сюжетом», — добавил Песков.

Пресс-секретарь отдельно выделил высокую оценку действий России по защите христианских святынь в зоне конфликта.