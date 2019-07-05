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Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

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12:29   5 Июля 2019
Россия

Папа Римский на встрече с Путиным высоко оценил действия РФ по защите святынь в Сирии

Папа Римский на встрече с Путиным высоко оценил действия РФ по защите святынь в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал подробности обсуждения Сирии на встрече президента Владимира Путина и Папы Римского. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 5 июля.

В четверг, 4 июля, российский глава встретился с Папой Франциском в Ватикане. Мероприятие длилось около часа. Стороны, в частности, обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Среди поднятых тем оказалась и защита христиан, которые проживают в стране.

«И также другие аспекты, связанные с сирийским сюжетом», — добавил Песков.

Пресс-секретарь отдельно выделил высокую оценку действий России по защите христианских святынь в зоне конфликта.

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Автор: Анна Манц
#путин #сирия #религия #христианство #есков #папаримский

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