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12:28   5 Июля 2019
Россия

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Российский лидер Владимир Путин после визита в Италию вернулся в Москву. На пятницу у президента запланирован международный телефонный разговор, а также оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы традиционно сообщим информацию после того как он (телефонный звонок) завершится, думаю что в ближайшее время», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Говоря об оперативном совещании с Совбезом, Песков отметил, что основные его темы также будут раскрыты позднее.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #совбез #песков #телефонный разговор

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