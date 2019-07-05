Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Российский лидер Владимир Путин после визита в Италию вернулся в Москву. На пятницу у президента запланирован международный телефонный разговор, а также оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы традиционно сообщим информацию после того как он (телефонный звонок) завершится, думаю что в ближайшее время», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Говоря об оперативном совещании с Совбезом, Песков отметил, что основные его темы также будут раскрыты позднее.