Партия Берлускони продолжит бороться против антироссийских санкций

Встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим-премьер министром Италии Сильвио Берлускони подтвердила взаимное уважение, дружбу и привязанность России и Италии. Об этом 5 июля сообщил сам Берлускони на странице в Facebook.

Ранее президент Путин прилетел с официальным визитом в Италию и Ватикан. Берлускони, которого с Путиным связывает давняя дружба, ждал президентский кортеж в римском аэропорту Фьюмичино «Леонардо да Винчи».

По словам итальянского политика, встреча подтвердила привязанность и дружбу между странами.

«Крайне важно поддерживать хорошие отношения между Россией и Италией и Россией и Европой. «Вперед, Италия» [партия Берлускони — прим. ТАСС] продолжит добиваться преодоления несправедливого и бесполезного механизма антироссийских санкций, и этот подход находит растущую поддержку в нашей стране и Европе» — написал он.

Ранее Путин рассказал газете Corriere della Sera, что с Берлускони его связывает многолетняя дружба. Глава РФ назвал бывшего премьер-министра «политиком мирового уровня», а также настоящим лидером, отстаивающим интересы страны на международной арене. Путин отметил, что искреннее желание Берлускони сохранить и преумножить потенциал между РФ и Италией заслуживает уважения.