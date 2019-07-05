Юрий Шатунов перенес операцию после госпитализации

Врачи одной из московских клиник провели операцию солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. На данный момент артист чувствует себя хорошо.

Об этом 5 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на комментарий продюсера группы Андрея Разина.

Разин рассказал, что во время концерта в Сочи Шатунову стало плохо.

«Юра давал концерт в Сочи, у него до этого ещё были сильные головные боли, он держался на антибиотиках, болеутоляющих, но тут ему стало совсем плохо», — заявил он.

Он также сообщил, что приехавшие по вызову врачи приказали срочно госпитализировать музыканта. После этого Шатунов отработал концерт и улетел в столицу, где певца обследовали и нашли воспаление гайморовой пазухи.

В четверг певец перенес операцию, сейчас он чувствует себя хорошо.

«Спасибо врачам», — добавил продюсер.

Директор артиста Аркадий Кудряшов ранее в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что Шатунова госпитализировали 2 июля. Врачи диагностировали музыканту воспаление гайморовой пазухи, после чего была назначена операция.