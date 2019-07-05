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12:13   5 Июля 2019
Россия

Юрий Шатунов перенес операцию после госпитализации

Юрий Шатунов перенес операцию после госпитализации

Врачи одной из московских клиник провели операцию солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. На данный момент артист чувствует себя хорошо. 

Об этом 5 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на комментарий продюсера группы Андрея Разина. 

Разин рассказал, что во время концерта в Сочи Шатунову стало плохо. 

«Юра давал концерт в Сочи, у него до этого ещё были сильные головные боли, он держался на антибиотиках, болеутоляющих, но тут ему стало совсем плохо», — заявил он. 

Он также сообщил, что приехавшие по вызову врачи приказали срочно госпитализировать музыканта. После этого Шатунов отработал концерт и улетел в столицу, где певца обследовали и нашли воспаление гайморовой пазухи.

В четверг певец перенес операцию, сейчас он чувствует себя хорошо. 

«Спасибо врачам», — добавил продюсер. 

Директор артиста Аркадий Кудряшов ранее в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что Шатунова госпитализировали 2 июля. Врачи диагностировали музыканту воспаление гайморовой пазухи, после чего была назначена операция. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #госпитализация #операция #общество #шатунов

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