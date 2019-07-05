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 Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»

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12:25   5 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»

Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) внесла в парламент проект постановления о признании участия в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия главу организации Сергея Гаврилова актом против государственных интересов.

Основателем партии выступает бывший глава Грузии Михаил Саакашвили.

Также партия предложила создать «список Гаврилова», в который внесут людей, организовавшие его приезд в страну.

Проект постановления состоит из пяти пунктов. Отмечается, что после принятия документа парламент должен поручить МИД страны создать список тех российских политиков, которые не смогут посещать Грузию.

С 20 июня в грузинской столице у здания парламента устраиваются масштабные митинги в связи с проведением сессии Генассамблеи МАП. Глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, действуя по протоколу, занял кресло спикера. Оппозиции это не понравилось и она устроила протест, который закончился штурмом здания.

В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 задержали.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #грузия #оппозиционная партия #единое национальное движение

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