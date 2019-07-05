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12:18   5 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Гройсман заявил о провале судебной реформы на Украине

Гройсман заявил о провале судебной реформы на Украине

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что судебная реформа в стране провалена. Ее разрушило желание украинского руководства сохранить влияние на судей, считает глава Кабмина. Об этом сообщает телеканал 1+1 в пятницу, 5 июля. 

«Люди, которые были люстрированы абсолютно по закону верно, они через систему судов возобновились. О чем идет речь? О том, что не была проведена реформа судебной системы», — подчеркнул Гройсман.

Премьер напомнил, что в 2014 году украинский президент Петр Порошенко объявил о планах изменить судебную систему, чтобы привести ее к стандартам Европы. Для этого, как отметил Гройсман, принимались законы, но «на каком-то этапе соблазн подчинить себе суды и дал такой сбой».

Гройсман подчеркнул, что закон должен быть один для всех.

Ранее Рада приняла поправки в конституцию Украины в части судебной реформы. Реформа предполагала создание Высшего совета правосудия и передачу ему парламентских полномочий назначать судей на должности бессрочно.

 Порошенко подписал закон о судебной реформе в ноябре 2017 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #гройсман

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