Гройсман заявил о провале судебной реформы на Украине

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что судебная реформа в стране провалена. Ее разрушило желание украинского руководства сохранить влияние на судей, считает глава Кабмина. Об этом сообщает телеканал 1+1 в пятницу, 5 июля.

«Люди, которые были люстрированы абсолютно по закону верно, они через систему судов возобновились. О чем идет речь? О том, что не была проведена реформа судебной системы», — подчеркнул Гройсман.

Премьер напомнил, что в 2014 году украинский президент Петр Порошенко объявил о планах изменить судебную систему, чтобы привести ее к стандартам Европы. Для этого, как отметил Гройсман, принимались законы, но «на каком-то этапе соблазн подчинить себе суды и дал такой сбой».

Гройсман подчеркнул, что закон должен быть один для всех.

Ранее Рада приняла поправки в конституцию Украины в части судебной реформы. Реформа предполагала создание Высшего совета правосудия и передачу ему парламентских полномочий назначать судей на должности бессрочно.

Порошенко подписал закон о судебной реформе в ноябре 2017 года.