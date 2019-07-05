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12:58   5 Июля 2019
Россия

Воронежский суд отклонил жалобу Roshen на взыскание налогов и штрафов

Воронежский суд отклонил жалобу Roshen на взыскание налогов и штрафов

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже отклонил жалобу липецкого отделения кондитерской корпорации Roshen на взыскание свыше 360 миллионов рублей налогов и штрафов за 2012 год. Об этом сообщает РИА Новости 5 июля.

Ранее инспекция ФНС обязала фабрику дополнительно внести 285,9 миллионов рублей НДС, более 26 миллионов рублей пени по налогу и штраф в размере почти 50 миллионов. Компания подала жалобу, однако суд не удовлетворил ее.

Также по делу были назначены строительно-техническая и оценочная экспертизы, которые выявили нарушения. Налоговики отмечали, что завод получил необоснованную выгоду во время приобретения услуг «Металлимпресса». К тому же, было обнаружено, что в цепочке были задействованы фирмы-однодневки.

«Документы по строительству кондитерской фабрики … содержат недостоверные сведения, не отражают действительную последовательность, объем и период выполнения работ на объекте», — указано в судебном решение.

Стоит отметить, что фабрика Roshen в Липецкой области приостановила деятельность в 2017 году. Суд наложил арест на 14 объектов недвижимости регионального отделения стоимостью почти полтора миллиарда рублей.

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Автор: Анна Манц
#суд #штраф #налоги #roshen #липецкаяобласть

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