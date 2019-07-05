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12:23   5 Июля 2019
Весь мир

Крупнейшего кибермошенника в истории Испании задержали в Мадриде

Крупнейшего кибермошенника в истории Испании задержали в Мадриде

Полиции Испании удалось задержать крупнейшего кибермошенника в стране, в отношении которого различные суды выдали 25 ордеров на арест. 

Задержанному по прозвищу Люпен 23 года, он испанец по национальности. Он зарабатывал до 300 тысяч евро ежемесячно, создавая фиктивные интернет-магазины однодневки. Предположительно этой деятельностью испанец занимался около трех лет.

Мошенник, используя логотипы известных магазинов, создавал фиктивные сайты. В основном на них «продовалась» электроника. Сайты работали несколько дней, а потом закрывались. В это время молодой человек рекламировал их в соцсетях и поисковиках, чтобы привлечь клиентов. Таким образом были созданы 30 сайтов. Товар купить можно было только через банковский перевод.

Кроме того, он звонил покупателям и предлагал установить приложение, с помощью которого можно было отследить заказ. Приложение обеспечивало доступ к банковским кодам клиентов.

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Автор: Виктория Разумовская
#мошенничество #испания #общество #кибербезопасность

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