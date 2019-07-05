Путин поздравил калужан с 75-летием региона

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Калужской области с юбилеем образования региона. В этом году области исполнилось 75 лет. Соответствующая телеграмма опубликована 5 июля на сайте Кремля.

В телеграмме президент подчеркнул важность памяти о знаменитых земляках, их ратных подвигах, выдающихся научных открытий, творческих свершениях и помощи в решении главных задач развития региона и всей страны.

«Во многом благодаря такой созидательной, самоотверженной работе Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает пример гармоничного, сбалансированного развития», — заявил в телеграмме президент.

Путин добавил, что неустанное внимание в регионе уделяется экологии и природоохранной тематике, а также сохранению культурного, исторического и духовного наследия края.

По мнению главы государства, калужан всегда отличало трудолюбие и деловитость, отвага, мужество, широта души и гостеприимство.