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12:02   5 Июля 2019
Россия

Путин поздравил калужан с 75-летием региона

Путин поздравил калужан с 75-летием региона

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Калужской области с юбилеем образования региона. В этом году области исполнилось 75 лет. Соответствующая телеграмма опубликована 5 июля на сайте Кремля. 

В телеграмме президент подчеркнул важность памяти о знаменитых земляках, их ратных подвигах, выдающихся научных открытий, творческих свершениях и помощи в решении главных задач развития региона и всей страны. 

«Во многом благодаря такой созидательной, самоотверженной работе Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает пример гармоничного, сбалансированного развития», — заявил в телеграмме президент. 

Путин добавил, что неустанное внимание в регионе уделяется экологии и природоохранной тематике, а также сохранению культурного, исторического и духовного наследия края.

По мнению главы государства, калужан всегда отличало трудолюбие и деловитость, отвага, мужество, широта души и гостеприимство. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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