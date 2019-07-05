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11:49   5 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко

Генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко

Генпрокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством на арест имущества бывшего президента страны Виктора Ющенко. Об этом 5 июля сообщает агентство «Украинские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. 

«Следователь подал соответствующее ходатайство», — заявил собеседник агентства. 

По данным источника, генпрокуратура требует ареста имущества Ющенко. Он также добавил, что собственности у экс-главы государства много, но деталей уточнять не стал. 

Ходатайство будет рассмотрено в Печерском суде в Киеве, однако дата пока неизвестна. 

Ранее стало известно, что Ющенко подозревают в присвоении имушества в «Межгорье», общая сумма которого — 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). По словам самого Ющенко, обвинения в присвоении имущества безосновательны, и он готов это доказать в суде. 

До 2007 года «Межигорье» находилось в государственной собственности. В прошлом году киевский суд передал резиденцию в управление агентству по возвращению активов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #арест #генпрокуратура #политика #ющенко #общество

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