Генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко

Генпрокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством на арест имущества бывшего президента страны Виктора Ющенко. Об этом 5 июля сообщает агентство «Украинские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Следователь подал соответствующее ходатайство», — заявил собеседник агентства.

По данным источника, генпрокуратура требует ареста имущества Ющенко. Он также добавил, что собственности у экс-главы государства много, но деталей уточнять не стал.

Ходатайство будет рассмотрено в Печерском суде в Киеве, однако дата пока неизвестна.

Ранее стало известно, что Ющенко подозревают в присвоении имушества в «Межгорье», общая сумма которого — 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). По словам самого Ющенко, обвинения в присвоении имущества безосновательны, и он готов это доказать в суде.

До 2007 года «Межигорье» находилось в государственной собственности. В прошлом году киевский суд передал резиденцию в управление агентству по возвращению активов.