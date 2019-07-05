Российский сухогруз «Иван Лопатин» пустят с молотка в Литве

Арестованное судно «Иван Лопатин», которое принадлежит компании «Мурманское морское пароходство», продают с аукциона, сообщило агентство Sputnik Литва 5 июля.

Согласно данным портала Evarzytynes.lt, первый торг назначен с 4 июля по 5 августа. Стартовая цена за лот составила 2,4 миллиона евро, что в переводе на рубли — более 170 миллионов.

Отмечается, что сухогруз с октября 2017 года пребывает в Клайпедском порту. По информации Клайпедской ассоциации российских граждан, судно должны были отремонтировать. Однако ответственное за это предприятие остановило деятельность из-за задолженностей.

К тому же, в ОАО «Мурманское морское пароходство» в начале сентября прошлого года отмечали финансовые трудности. Представители подчеркивали, что речь идет не о банкротстве. Компания владеет порядка 20 кораблями. «Иван Лопатин», несмотря на плачевное состояние, является одним из самых молодых судов — его построили в 2010 году.