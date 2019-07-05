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11:35   5 Июля 2019
Россия

Морозов назвал заявление Украины об освоении Арктики пустой болтовней

Морозов назвал заявление Украины об освоении Арктики пустой болтовней

Член Совета Федерации Игорь Морозов назвал заявления Киева о намерении стать «арктическим игроком» — пустой болтовней. Об этом он заявил 5 июля в разговоре с RT. 

«Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике — это то, что даже Зеленский придумать себе не может», — заявил сенатор.

Продолжается «пустая дипломатическая болтовня», которая характерная для Украины, добавил он.

Морозов не исключает, что такой сценарий возможен, но только в случае восстановления партнерских российско-украинских отношений. При этом сенатор отметил, что такое произойдет «не в обозримом будущем». 

Ранее украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк, находясь с визитом на архипелаге Шпицберген, заявил, что Украина может стать арктическим игроком. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #киев #политика #арктика #общество

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