Морозов назвал заявление Украины об освоении Арктики пустой болтовней

Член Совета Федерации Игорь Морозов назвал заявления Киева о намерении стать «арктическим игроком» — пустой болтовней. Об этом он заявил 5 июля в разговоре с RT.

«Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике — это то, что даже Зеленский придумать себе не может», — заявил сенатор.

Продолжается «пустая дипломатическая болтовня», которая характерная для Украины, добавил он.

Морозов не исключает, что такой сценарий возможен, но только в случае восстановления партнерских российско-украинских отношений. При этом сенатор отметил, что такое произойдет «не в обозримом будущем».

Ранее украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк, находясь с визитом на архипелаге Шпицберген, заявил, что Украина может стать арктическим игроком.