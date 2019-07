Британский телеканал ITV London нашел архивное видеоинтервью с молодым человеком, который, предположительно, является уличным художником Бэнкси. Об этом сообщают местные СМИ.

Молодой человек на ролике закрывает лицо футболкой и кепкой. Репортер Роберт Мерфи, нашедший 16-летнее интервью, отметил, что неизвестный рисует черное насекомое на стене, а также работает над граффити характерном для Бэнкси стиле. В частности, на картине изображен ребенок играющий в кубики с алфавитом — из этих букв складывается фраза Kill more

Обе работы позже работы с насекомым и ребенком участвовали в выставках Бэнкси, что позволило журналиту сделать такое предположение.

A rare, lost interview with #Banksy from 2003. Filmed creating an official Banksy exhibit, interviewed by @itvlondon Forgotten - now found again. @itvwestcountry https://t.co/vacDDfI63w