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 Британский телеканал нашел в архиве предполагаемое интервью с художником Бэнкси

Британский телеканал нашел в архиве предполагаемое интервью с художником Бэнкси
11:47   5 Июля 2019
Весь мир

Британский телеканал нашел в архиве предполагаемое интервью с художником Бэнкси

Британский телеканал нашел в архиве предполагаемое интервью с художником Бэнкси

Британский телеканал ITV London нашел архивное видеоинтервью с молодым человеком, который, предположительно, является уличным художником Бэнкси. Об этом сообщают местные СМИ.

Молодой человек на ролике закрывает лицо футболкой и кепкой. Репортер Роберт Мерфи, нашедший 16-летнее интервью, отметил, что неизвестный рисует черное насекомое на стене, а также работает над граффити характерном для Бэнкси стиле. В частности, на картине изображен ребенок играющий в кубики с алфавитом — из этих букв складывается фраза Kill more

Обе работы позже работы с насекомым и ребенком участвовали в выставках Бэнкси, что позволило журналиту сделать такое предположение.

Напомним,  личность и настоящее имя уличного художника до сих пор не раскрыты. Работы Бэнкси популярны по всему миру.

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Автор: Арсений Аскольский
#интервью #бэнкси #великобриатния

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