«Молодая гвардия Единой России» учредит фонд поддержки соцпроектов молодежи

«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) учредит фонд социальных инициатив «Добро в действии», который будет поддерживать общественно значимые проекты. Об этом сообщила руководитель проектного офиса МГЕР Юлия Перегудова.

«У людей в регионах сегодня сформировался запрос на конкретные дела, на то, чтобы жизнь вокруг них становилась лучше. Именно для этого мы создаем фонд социальных инициатив «Добро в действии», — сказала она.

В состав фонда пригласят представителей добровольческих и молодежных организаций, некоммерческих организаций и молодых политиков. Также в фонде будет работать команда волонтеров.

Фонд будет рассматривать проекты, которые направлены на решение острых социальных проблем, отзываться на запросы в соцсетях, на обращения, которые поступили на специально организованную в фонде прямую линию.