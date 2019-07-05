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11:51   5 Июля 2019
Россия

«Молодая гвардия Единой России» учредит фонд поддержки соцпроектов молодежи

«Молодая гвардия Единой России» учредит фонд поддержки соцпроектов молодежи

«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) учредит фонд социальных инициатив «Добро в действии», который будет поддерживать общественно значимые проекты. Об этом сообщила руководитель проектного офиса МГЕР Юлия Перегудова.

«У людей в регионах сегодня сформировался запрос на конкретные дела, на то, чтобы жизнь вокруг них становилась лучше. Именно для этого мы создаем фонд социальных инициатив «Добро в действии», — сказала она.

В состав фонда пригласят представителей добровольческих и молодежных организаций, некоммерческих организаций и молодых политиков. Также в фонде будет работать команда волонтеров. 

Фонд будет рассматривать проекты, которые направлены на решение острых социальных проблем, отзываться на запросы в соцсетях, на обращения, которые поступили на специально организованную в фонде прямую линию. 

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #фонд #молодежь #молодая гвардия

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