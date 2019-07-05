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11:23   5 Июля 2019
Россия

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене Александра Воробьева

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене Александра Воробьева

Федеральная служба безопасности заявила о задержании россиянина Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене. Об этом 5 июля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра общественных связей ФСБ России. 

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по статье 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — цитирует агентство слова собеседника. 

Другие подробности по делу пока неизвестны. 

Государственная измена — это преступление, обозначенное в 275 статье УК РФ. Оно предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #фсб #политика #общество #госизмена

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