ФСБ задержала подозреваемого в госизмене Александра Воробьева

Федеральная служба безопасности заявила о задержании россиянина Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене. Об этом 5 июля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по статье 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — цитирует агентство слова собеседника.

Другие подробности по делу пока неизвестны.

Государственная измена — это преступление, обозначенное в 275 статье УК РФ. Оно предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.