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11:28   5 Июля 2019
Весь мир

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть условия соцподдержки жителей Донбасса

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть условия соцподдержки жителей Донбасса

Миссия Парламентской ассамблеи ОБСЕ рекомендовала украинскому правительству срочно отказаться от регистрации донбассовцев для получения социальных пособий, следует из доклада по итогам работы органа. Об этом сообщает РИА Новости 5 июля.

Напомним, что в июне миссия отправилась на Украину, чтобы оценить соблюдение прав человека на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, где развернулась гражданская война. Представитель от Швейцарии отмечала, что Киев мешал работе делегации.

Военные действия повлияли на перемещение граждан внутри страны, отметили в докладе. Киеву следует принять меры, чтобы внутренняя миграция прекратилась. К тому же, ОБСЕ призвала уделять больше внимания потребностям донбассовцев.

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть условия соцподдержки жителей Донбасса

«Эта взаимосвязь [увязывание регистрации и соцпособий] искусственна и создает дискриминацию таких граждан, дискриминирует население, проживающее в районах, не контролируемых государством, которые вынуждены получать такой статус, даже если они не переезжали с начала конфликта», — указано в материалах.

Согласно данным на январь текущего года, в стране зарегистрировано свыше полутора миллионов жителей Донбасса и Крыма.

Киев прекратил выделять деньги на выплату пенсий и зарплат бюджетникам в Донбассе с лета 2014 года. В апреле следующего года этим занялись власти ДНР и ЛНР. Данный вопрос обсуждается на минских встречах экономической подгруппы по региону.

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть условия соцподдержки жителей Донбасса

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям. 

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #обсе #соцвыплаты

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