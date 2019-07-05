Кандидат в МГД Янкаускас прославился жульничеством и нетрадиционной ориентацией

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Погибших на глубоководном аппарате похоронят в Петербурге у мемориала «Курску»

Погибших на глубоководном аппарате похоронят в Петербурге у мемориала «Курску»

 Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты

Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты
Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

 Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»

Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»
Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

 Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации

Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации
Погибших на глубоководном аппарате похоронят в Петербурге у мемориала «Курску»

Погибших на глубоководном аппарате похоронят в Петербурге у мемориала «Курску»

 Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты

Эксперты нашли способ увеличить пенсии россиян до 56 процентов от зарплаты
Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

Зеленский назначил главу Донецкой областной администрации

 Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»

Партия Саакашвили предложила парламенту Грузии создать «список Гаврилова»
Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН отметил ключевую роль РФ в разрешении ситуации в Идлибе

 Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации

Цейзер считает, что создание переходного правительства в Судане поможет урегулированию ситуации
12:25   5 Июля 2019
Россия

Кандидат в МГД Янкаускас прославился жульничеством и нетрадиционной ориентацией

Кандидат в МГД Янкаускас прославился жульничеством и нетрадиционной ориентацией

Корреспонденты Федерального агентства новостей выпустили очередное расследование, в котором рассказывают о членах «ОПГ Навального», которые выдвигаются на выборы в Мосгордуму. На этот раз речь пойдет о Константине Янкаускасе — самом малоизвестном персонаже из команды блогера.

Известен Янкаускас стал после того, как хакеры взломали и опубликовали его личную переписку. Судя по общению с Александром Артемьевым из движения «Солидарность» и журналистом «Дождя» Павлом Гнилорыбовым, можно сделать вывод, что Константин — гей.

Криминальное прошлое тоже имеет место быть, как и у главы ФБК Ивана Жданова, который отучился в вузе на бюджетные 500 тысяч рублей. В 2013 году Янкаускас вместе с другими соратниками Навального собирал пожертвования на избирательную кампанию в преддверии выборов столичного градоначальника. В 2014 году Константину предъявили обвинение — присвоение народных средств в размере десяти миллионов рублей. После этой истории Янкаускас долгое время находился под домашним арестом.

Впереди выборы в Мосгордуму, и многие из команды Навального ввязались в предвыборное ралли, позабыв о всех законах. Агитацию, согласно законодательству, можно начинать за 3 месяца до выборов, то есть в июне. Однако Константин Янкаускас, Илья Яшин, Владимир Милов, Иван Жданов и Любовь Соболь начали сбор пожертвований на свои предвыборные кампании задолго до.

Янкаускас хочет выдвинуться от 31-го округа. При этом в своей программе он не предложил никаких конкретных шагов. Единственное, чем он апеллирует — роддом в Зюзино. Его силами медучреждение не дали закрыть на капитальный ремонт. Теперь роддом не отвечает никаким стандартам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#выборы #навальный #мосгордума #янкаускас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...