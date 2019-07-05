Кандидат в МГД Янкаускас прославился жульничеством и нетрадиционной ориентацией

Корреспонденты Федерального агентства новостей выпустили очередное расследование, в котором рассказывают о членах «ОПГ Навального», которые выдвигаются на выборы в Мосгордуму. На этот раз речь пойдет о Константине Янкаускасе — самом малоизвестном персонаже из команды блогера.

Известен Янкаускас стал после того, как хакеры взломали и опубликовали его личную переписку. Судя по общению с Александром Артемьевым из движения «Солидарность» и журналистом «Дождя» Павлом Гнилорыбовым, можно сделать вывод, что Константин — гей.

Криминальное прошлое тоже имеет место быть, как и у главы ФБК Ивана Жданова, который отучился в вузе на бюджетные 500 тысяч рублей. В 2013 году Янкаускас вместе с другими соратниками Навального собирал пожертвования на избирательную кампанию в преддверии выборов столичного градоначальника. В 2014 году Константину предъявили обвинение — присвоение народных средств в размере десяти миллионов рублей. После этой истории Янкаускас долгое время находился под домашним арестом.

Впереди выборы в Мосгордуму, и многие из команды Навального ввязались в предвыборное ралли, позабыв о всех законах. Агитацию, согласно законодательству, можно начинать за 3 месяца до выборов, то есть в июне. Однако Константин Янкаускас, Илья Яшин, Владимир Милов, Иван Жданов и Любовь Соболь начали сбор пожертвований на свои предвыборные кампании задолго до.

Янкаускас хочет выдвинуться от 31-го округа. При этом в своей программе он не предложил никаких конкретных шагов. Единственное, чем он апеллирует — роддом в Зюзино. Его силами медучреждение не дали закрыть на капитальный ремонт. Теперь роддом не отвечает никаким стандартам.