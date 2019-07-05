В России возьмут под контроль преступников-иностранцев

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений разработала рекомендации по контролю иностранцев-преступников в течение нескольких лет после тюрьмы.

Об этом 5 июля сообщает ФАН со ссылкой на подписанный министром МВД Владимиром Колокольцевым документ, который находится в распоряжении агентства.

Ранее правокомиссия рекомендовала ФСИН проработать вопрос об административном надзоре в отношении иностранцев, которые освобождались из тюрем.

ФАН сообщает, документ предписывает держать под административным надзором иностранцев-преступников (в целях профилактики) до погашения судимости, то есть два-четыре года после освобождения (в зависимости от тяжести преступления).

«Выбор вида административных ограничений не может носить произвольный характер и должен быть направлен на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений или административных правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц», — сказано в пленуме.

Так, в качестве ограничений преступнику могут запретить посещать места, где продают алкоголь, если экс-заключенный совершил преступление пьяным.