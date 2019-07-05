Полиция Москвы пресекла более 20 террористических преступлений в 2019 году
Полиция Москвы в первом полугодии 2019 года пресекла более 20 террористических преступлений, сообщает 5 июля ТАСС со ссылкой на материалы коллегии ГУ МВД России по Москве.
«При содействии коллег из других силовых ведомств полицейские пресекли 24 преступления террористической направленности», — сказано в материалах.
По информации сотрудников правоохранительных органов, это на пять больше, чем в 2018 году.
В материалах отмечается, что за полгода в 2019 году удалось раскрыть более 3,5 тысяч преступлений, которые были совершены преступными группировками.
«Из них 326 совершено этническими ОПГ», — говорится в материалах.
По сообщению полиции, были установлены и задержаны 975 лидеров, а также активных участников ОПГ.