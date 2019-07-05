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10:36   5 Июля 2019
Россия

Полиция Москвы пресекла более 20 террористических преступлений в 2019 году

Полиция Москвы пресекла более 20 террористических преступлений в 2019 году

Полиция Москвы в первом полугодии 2019 года пресекла более 20 террористических преступлений, сообщает 5 июля ТАСС со ссылкой на материалы коллегии ГУ МВД России по Москве. 

«При содействии коллег из других силовых ведомств полицейские пресекли 24 преступления террористической направленности», — сказано в материалах. 

По информации сотрудников правоохранительных органов, это на пять больше, чем в 2018 году. 

В материалах отмечается, что за полгода в 2019 году удалось раскрыть более 3,5 тысяч преступлений, которые были совершены преступными группировками. 

«Из них 326 совершено этническими ОПГ», — говорится в материалах. 

По сообщению полиции, были установлены и задержаны 975 лидеров, а также активных участников ОПГ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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