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10:52   5 Июля 2019
Россия

Путин раскрыл наставление Папы Римского о книгах Достоевского

Путин раскрыл наставление Папы Римского о книгах Достоевского

Российский лидер Владимир Путин пересказал наставление папы Римского Франциска, которое понтифик разрешил ему раскрыть. Оно звучит так: «Без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником». 

Путин обратил внимание на слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте о русской литературе во время обеда с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме.

«Понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, - это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой», — заявил глава РФ.

Российский лидер также отметил, что одно из произведений Достоевского является настольной книгой понтифика. 

Путин накануне посетил Италию с официальным визитом. Беседа с папой Римским продлилась около часа. Стороны обсудили Украину, Сирию и Венесуэлу,а затем обменялись подарками. Также президент РФ встретился с итальянским президентом Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте.

После этого в доме приемов правительства Италии на вилле Мадама  состоялся обед с участием российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

 

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Автор: Арсений Аскольский

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