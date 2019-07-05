Спекулянты в Иркутской области перепродают гуманитарную помощь

Жители Иркутской области рассказали, что спекулянты перепродают гумпомощь, которую присылают для пострадавших от паводка. Глава региона Сергей Левченко заявил, что отныне ситуацию будет контролировать полиция.

Кроме того, Левченко пообещал провести ревизию и проследить за перемещение грузов на всех этапах.

Случаи мародерства фиксировались и ранее. Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за подобные действия.

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает осуществление оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации — https://t.co/1fNTfcHSni pic.twitter.com/OQPqrk647o — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 4, 2019

Напомним, из-за сильных дождей в Иркутской области поднялся уровень воды в реках. По последним данным, жертвами паводка стал 21 человек. Около 340 человек пострадали. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

Волонтеры работают в пунктах сбора и выдачи гумпомощи в Иркутске, Братске, Ангарске, Черемхово, Усолье-Сибирском и Саянске. Пострадавшие получили около 70 тонн продуктов, 55 тысяч литров питьевой воды, 20 тонн одежды и обуви.