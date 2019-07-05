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11:22   5 Июля 2019
Россия

Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Иркутской области

Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Иркутской области

Минобороны РФ сформировало группировку сил и средств для экстренной помощи пострадавшему из-за наводнений населению Иркутской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу, 5 июля.

По его словам на совещании в Национальном центре управления обороной РФ, в сформированную группировку вошли подразделения материально-технического и медицинского обеспечения, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и войск связи ЦВО и ВВО.

Герасимов напомнил, что о поручении президента РФ Владимира Путина привлечь силы и средства военного ведомства к ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим.

Режим ЧС действует в Иркутской области в шести районах В регионе работают пункты временного размещения и мобильная приемная Генпрокуратуры. По последним данным жертвами наводнения стал 21 человек, судьба еще 13 неизвестна. Путин накануне подписал указ, который присвоил паводку в Приангарье статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Также российских лидер поручил министру обороны Сергею Шойгу подключить к борьбе с паводком в Иркутской области силы армии.

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Автор: Арсений Аскольский
#минобороны #шойгу

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