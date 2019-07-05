Полицейский в Челябинске спас от нападения двух женщин

Начальник отдела полиции в Челябинске спас двух местных жительниц от нападения пьяного родственника. Инцидент произошел накануне, 4 июля. Мужчина был вооружен тесаком и вел себя неадекватно, одну женщину он успел ранить.

Глава районного отдела полиции Сергей Просин, который шел мимо, смог обезвредить нападавшего. Как сообщает «КП», со ссылкой на следственный отдел, полицейский сам получил несколько ударов, но госпитализация не потребовалась.

22-летний дебошир задержан. Возбуждено два уголовных дела.