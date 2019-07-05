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10:28   5 Июля 2019
Весь мир

Полиция Мадрида задержала крупнейшего кибермошенника в истории Испании

Полиция Мадрида задержала крупнейшего кибермошенника в истории Испании

Крупнейший кибермошенник в истории пиренейского королевства задержан гражданской гвардией Испании, сообщили 5 июля правоохранительные органы страны. 

Правоохранители задержали 23-летнего подданного Испании, который успел стать «приоритетной целью для всей полиции королевства». Внимание стражей порядка привлекла серия возможных афер, схожих друг с другом и затронувших многих жителей страны. 

В ведомстве отметили, что молодой человек осуществлял махинации за счет продажи товаров потребительской электроники в мошеннических онлайн-магазинах через сайты, которые были полностью скопированы с легальных магазинов. Общая черта создаваемых интернет-страниц — непродолжительное время существования. В сжатые сроки веб-сайт активно рекламировался в основных поисковых системах с выгодными предложениями, чтобы привлечь наибольшее число потенциальных покупателей в кратчайшие сроки. 

По словам стражей порядка, подозреваемый получал от преступной деятельности более 300 тысяч евро. Во время операции были задержаны еще два человека. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #испания #общество #мадрид #кибермошенник

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