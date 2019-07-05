Полиция Мадрида задержала крупнейшего кибермошенника в истории Испании

Крупнейший кибермошенник в истории пиренейского королевства задержан гражданской гвардией Испании, сообщили 5 июля правоохранительные органы страны.

Правоохранители задержали 23-летнего подданного Испании, который успел стать «приоритетной целью для всей полиции королевства». Внимание стражей порядка привлекла серия возможных афер, схожих друг с другом и затронувших многих жителей страны.

В ведомстве отметили, что молодой человек осуществлял махинации за счет продажи товаров потребительской электроники в мошеннических онлайн-магазинах через сайты, которые были полностью скопированы с легальных магазинов. Общая черта создаваемых интернет-страниц — непродолжительное время существования. В сжатые сроки веб-сайт активно рекламировался в основных поисковых системах с выгодными предложениями, чтобы привлечь наибольшее число потенциальных покупателей в кратчайшие сроки.

По словам стражей порядка, подозреваемый получал от преступной деятельности более 300 тысяч евро. Во время операции были задержаны еще два человека.