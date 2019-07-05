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10:20   5 Июля 2019
Россия

Спутник «Метеор-М» вывели на рабочую орбиту

Спутник «Метеор-М» вывели на рабочую орбиту

Российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2–2 отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на орбиту высотой 830 километров. Позже произойдет отделение других небольших спутников.

Всего «Фрегат» должен вывести на две орбиты 32 космических аппарата из разных стран.

Спутник «Метеор-М» разработала корпорация «ВНИИЭМ». Первый аппарат этой серии был запущен в 2009 году, второй — в 2014. Еще один подобный спутник был потерян из-за аварии в 2017 году.

Космический аппарат предназначен для получения глобальных и локальных снимков облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах. Также он будет мониторить поверхность Земли на предмет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #роскосмос #спутник #восточный

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