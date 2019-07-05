Спутник «Метеор-М» вывели на рабочую орбиту
Российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2–2 отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на орбиту высотой 830 километров. Позже произойдет отделение других небольших спутников.
Всего «Фрегат» должен вывести на две орбиты 32 космических аппарата из разных стран.
???? #МетеорМ: первые фотографии пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный 5 июля. // ???? #MeteorM: launch photos from #Vostochny cosmodrome pic.twitter.com/zC2lN83xOW— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 5, 2019
Спутник «Метеор-М» разработала корпорация «ВНИИЭМ». Первый аппарат этой серии был запущен в 2009 году, второй — в 2014. Еще один подобный спутник был потерян из-за аварии в 2017 году.
Космический аппарат предназначен для получения глобальных и локальных снимков облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах. Также он будет мониторить поверхность Земли на предмет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.