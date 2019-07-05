В Роструде напомнили правила оплаты работающим за отпускников

Правила оплаты работы сотрудников, выполняющих не только свои обязанности, но и ушедших в отпуск коллег, напомнили в Роструде. Об этом 5 июля пишет «Российская газета».

Есть несколько способов замены отпускников. Так, один из вариантов — работа по совместительству, осуществляемая в рамках отдельного трудового договора в свободное от основной работы время. Работодатель обязан сделать выплату пропорционально отработанному времени. При этом нужно помнить, что рабочий день не должен длиться более четырех часов в день или целый день в случае, если сотруднику не нужно выполнять основную работу. Однако она не может превышать половину месячной нормы рабочего времени.

Еще один вариант — совмещений должностей или профессий. В таком случае работа будет выполнять в рамках обычного рабочего времени.

Для этого потребуется допсоглашение, в котором будет прописана сумма, которую работник получит в зависимости от количества отработанного времени или объема выполненной работы.

Работодатель может временно перевести сотрудника на новую должность для выполнения обязанностей отпускника или нанять временного сотрудника, напомнили в ведомстве.