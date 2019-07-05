Вооруженный мужчина в США ранил трех человек в центре переливания крови

Вооруженный мужчина напал на людей в центре переливания крови в американском штате Виргиния. В результате пострадали три человека, сообщает телеканал WTVR со ссылкой на главу местной полиции.

Инцидент произошел в четверг, 4 июля, в центре Octapharma Plasma в городе Питерсберг. В полиции рассказали, что неизвестный, вооруженный «режущим инструментом», зашел внутрь центра и ранил несколько человек. Три человека были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. По предварительным данным, полиция уже успела провести обыск в его доме.