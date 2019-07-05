Представители малых театров Петербурга попросили помощи у властей

Художественные руководители 16 малых театров Санкт-Петербурга направили открытое письмо городской администрации, где описывают проблемы и предлагают пути решения, сообщили 5 июля в пресс-службе театра.

Представители театров собрались 4 июля на площадке ЦЕХЪ для обсуждения насущных проблем — нехватки помещений, финансирования, а также низкого интереса со стороны властей.

Лариса Грачева, выступающая от Социально-Художественного театра, предложила создать общую площадку для независимых театров, что-то вроде «театрального общежития», в котором все малые театры могли бы делить сцену и соседствовать.

Другой представитель театра — Дмитрий Крестьякин — отметил, что власти не обращают внимание на проблемы малых театров.

«Нам [независимым театрам] необходимо высокотехнологичное помещение в центре города. С точки зрения пиара Петербурга, как культурной столицы — это просто необходимо. Выгоднее один раз дать нам помещение, чем ежегодно выдавать гранты, которые на 80% расходуются на аренду нами площадок», — считает он.

После дискуссии Михаил Каргопольцев зачитал открытое письмо к комитету по культуре и администрации города, под которым подписались все театральные представители.