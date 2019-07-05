Российским военнослужащим и правоохранителям с 1 октября повысят оклады

Оклады для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысят на 4,3% с 1 октября 2019 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. В пятницу документ опубликовали на сайте кабмина.

В постановлении сказано, что повышение размера окладов коснется военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, призыву, в войсках национальной гвардии, а также имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

«Средства на эти цели в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов были предусмотрены», — сказано в документе.

Помимо этого, в соответствии со статьей 49 закона РФ от 12 февраля 1993 года №4468-1 будут предусмотрены пенсии граждан, уволенных со службы.