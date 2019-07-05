Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный. На орбиту она должна будет вывести российский метеорологический спутник «Метеор-М» и 32 малых летательных аппарата.

Это первый запуск в 2019 году с Восточного.

Через десять минут после пуска разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от ракеты-носителя. Он и разведет аппараты по трем орбитам. Планируется, что через час «Метеор-М» будет выведен на орбиту средней высотой 832 километра. Затем в течение еще двух часов «Фрегат» будет выводить малые спутники на две орбиты — высотой порядка 580 километров и 530–540 километров.

#МетеорМ: в качестве попутной нагрузки в интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии будет запущено 29 спутников, а также 3 российских научно-образовательных спутника формата CubeSat ????️ pic.twitter.com/HqZM7p3qBz — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 5, 2019

Среди спутников, которые доставит на орбиты «Фрегат» — космические аппараты США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов — из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора. Российские малые будут представлены тремя научно-образовательными спутниками «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат».