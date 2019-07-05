Вице-премьер Борисов осмотрел объекты Восточного перед запуском «Союза»

Вице-премьер РФ Юрий Борисов осмотрел объекты космодрома Восточный перед очередным запуском ракеты «Союз». Он ознакомился с монтажно-испытательным корпусом для ракет «Союз-2» и строящимся стартовым комплексом для носителей «Ангара».

В пятницу, 5 июля, состоялся первый в 2019 году запуск с Восточного. Ракета «Союз-2.1б» выведет на орбиты российский метеорологический спутник «Метеор-М» и 32 малых аппарата.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал Борисову о строительстве жилого микрорайона «Звездный» на Восточном. Кроме того, вице-премьер посетил командно-измерительный пункт, водозаборное сооружение, строящийся комплекс хранения ракетного топлива.

Борисов также наблюдал за стартом с Восточного ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», который состоялся в 8.42 мск.