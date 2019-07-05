Европейские туристы предпочитают отдыхать в Испании, Италии и Франции

Порядка 84 процентов туристов из Европы предпочитают путешествовать по странам ЕС. По данным Евростата, больше всего путешественников едут отдыхать в Испанию (21 процент), а также в Италию и Францию (по 12 процентов).

За пределами ЕС европейские туристы предпочитают поездки в США (2,3 процента). Как правило, продолжительность заокеанской поездки составляется в среднем 13 дней. При этом ночь в отеле в среднем стоит 156 евро.

На втором месте оказалась Турция (0,9 процента туристов). Продолжительность тура в среднем составляет десять дней, а за номер в отеле путешественники платят около 83 евро в сутки.

Еще 0,8 процента путешественников из Европы отдыхают в Таиланде, а еще 0,7 процента — в Индии. Такие поездки длятся гораздо дольше — около 22 дней. За гостиницу туристы отдают в среднем 91 евро в сутки.