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8:40   5 Июля 2019
Весь мир

Европейские туристы предпочитают отдыхать в Испании, Италии и Франции

Европейские туристы предпочитают отдыхать в Испании, Италии и Франции

Порядка 84 процентов туристов из Европы предпочитают путешествовать по странам ЕС. По данным Евростата, больше всего путешественников едут отдыхать в Испанию (21 процент), а также в Италию и Францию (по 12 процентов).

За пределами ЕС европейские туристы предпочитают поездки в США (2,3 процента). Как правило, продолжительность заокеанской поездки составляется в среднем 13 дней. При этом ночь в отеле в среднем стоит 156 евро.

На втором месте оказалась Турция (0,9 процента туристов). Продолжительность тура в среднем составляет десять дней, а за номер в отеле путешественники платят около 83 евро в сутки.

Еще 0,8 процента путешественников из Европы отдыхают в Таиланде, а еще 0,7 процента — в Индии. Такие поездки длятся гораздо дольше — около 22 дней. За гостиницу туристы отдают в среднем 91 евро в сутки.

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Автор: Виктория Разумовская
#европа #отдых #туризм #общество

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